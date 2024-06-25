多路齊發！“監院”聲請“釋憲”及暫時處分

台“監察院”秘書長李俊俋。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）“行政院”覆議“國會”改革法案失敗後，“總統府”、“行政院”、民進黨“立法院”黨團都已表態將待法律生效後聲請“釋憲”及暫時處分，賴清德登高一呼，多路齊發，相當罕見。“監察院”秘書長李俊俋25日下午召開記者會，宣布“監察院”將加入聲請“釋憲”及暫時處分的行列，民進黨政府多路齊發聲請“釋憲”。



李俊俋指出，“立法院”此次修法，是以修法的方式，達到“修憲”的結果，一句話、一個條文就把屬於“司法院”、“監察院”的權力通通拿到“立法院”來，破壞五權分立的體制。



“監察院”25日下午召開“反對國會擴權 嚴守權力分立 捍衛監察職權”記者會，由“監察院”秘書長李俊俋宣布將向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分。名嘴歷史哥李易修直呼府、“政院”、綠黨團、“監院”已形成“一府三院合圍立院”。



李俊俋表示，“立法院”5月28日通過的“立法院”職權行使法修正案，部分條文已嚴重妨害監察權行使，特別是調查權，明顯違反“憲法”權力分立原則，也嚴重侵害人民權力，不符合人權普世價值，難脫“國會”擴權的爭議，“監察院”決定聲請“釋憲”及暫時處分。



李俊俋說，目前為五權憲政體制，“立法院”調查權與其他國家三權分立的“國會”調查權明顯殊異，不應混淆。依照“憲法”相關規定的調查及調閱權，是“憲法”賦予“監察院”的核心職權，是專屬“監察院”行使，“立法院”與“監察院”應各司其職，不應相互影響、妨害。