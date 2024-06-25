鍾東錦率團訪韓6天　盼提升苗栗產業發展

鍾東錦日前率領苗栗縣府各局處首長赴韓國考察6天。（照片：苗栗縣政府提供） 中評社苗栗6月25日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦日前率領縣府各局處首長赴韓國考察6天，今日召開記者會，由各局處報告這次赴韓考察心得及未來施政方針，鍾東錦期盼透過此次考察，能多學習韓國的優點，全面提升苗栗未來的產業發展。



苗栗縣政府今日召開“韓國再生能源及產業發展考察記者會”記者會，鍾東錦率領各局處一級首長向苗栗縣民報告此次考察成果，展現施政團隊劍及履及的執行力。鍾東錦在6月16日至21日率團赴韓考察6天，與韓國深度交流包括創新能源、防災應變、智慧城市與文化慢城等施政議題。



鍾東錦表示，縣府繼去年赴日考察後，今年再次安排赴韓考察，希望能借鏡日韓的產業成功經驗，作為未來縣府推動產業發展的施政目標。縣府目前已委請專業規劃單位，協助辦理“氫能產業專區第一階段”開發，規劃以促進民間參與公共建設方式執行，逐步落實氫能產業專區，並盼望未來引進更多企業投入氫能產業，共同推動氫能發展。



除了推動苗栗氫能發展外，鍾東錦也和韓國春川市政府代表一起促成，苗栗舊山線鐵道自行車與韓國江村鐵道公園正式簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄，合作內容包括票券互換體驗、宣傳與廣告、網路聯合行銷等，期盼藉此有效增進台韓雙方觀光旅遊互惠，共同推廣鐵道自行車，進行實質交流與合作。