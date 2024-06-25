鍾東錦布局2026？藍幕僚邱俐俐接副縣長

陳超明辦公室執行長邱俐俐將接任苗栗縣副縣長。（中評社 資料照） 中評社苗栗6月25日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日在縣務會議後宣布重要人事命令，苗栗縣副縣長將由無黨籍“立委”陳超明辦公室執行長邱俐俐接任，苗栗地方人士普遍人為這是鍾在為2026地方選舉連任布局，期盼能藉由陳超明與邱俐俐過去在苗栗海線的人脈，來補強鍾東錦的政治勢力。



陳超明原為國民黨籍，因SOGO經營權之爭涉入“立委”集體收賄案一審被判刑，遭國民黨停權，2024以無黨籍參選仍當選，順利四連霸。



苗栗縣政府今日舉行縣務會議，現任副縣長鄧桂菊將在7月1日卸任，今天是她最後一次參加縣務會議，鍾東錦特別頒贈“功在苗栗”紀念品，感謝她推動苗栗縣政的貢獻。



鄧桂菊過去擔任苗栗縣副縣長長達9年6個月，她特別感謝前苗栗縣長徐耀昌與鍾東錦的提拔與信任，讓她能夠在縣府為民服務，是她這輩子最棒的經歷。鍾東錦則感謝鄧桂菊在副縣長任內努力認真推動縣政，貢獻良多，平時在跑行程時，把功勞都讓給別人，真的很難得。



據瞭解，邱俐俐跟隨陳超明已十多年，深耕地方多年，人脈廣闊、行事幹練且善於主導議題，今年4月苗栗市長補選就可看到她賣力輔選的身影。苗栗地方人士透露，邱俐俐這次能夠出線，主要是因為鍾東錦是從苗栗山線起家，政治版圖在苗栗海線相對較弱，邱俐俐剛好可以補足這塊弱點，為鍾東錦在2026地方選舉連任布局。