李俊俋：個人理念支持三權分立　贊成廢考監

李俊俋25日下午召開記者會宣布針對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）“監察院”秘書長李俊俋25日下午召開記者會宣布針對“國會”改革法案聲請“釋憲”及暫時處分。李俊俋表示，三權分立依舊是他的個人理念，支持“立法院”提出“修憲”廢除“考試院”、“監察院”，但今天的爭議在於，“立法院”不能只透過修法的動作，就把權力都偷渡到“立法院”，在“修憲”前，得尊重五權“憲法”規定，才是捍衛民主憲政的基本精神。



繼“總統府”、“行政院”、民進黨“立法院”黨團都表態將對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案聲請“釋憲”及暫時處分後，“監察院”25日下午召開“反對‘國會’擴權 嚴守權力分立 捍衛監察職權”記者會，由“監察院”秘書長李俊俋宣布將向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分。



針對雲科大科技法律所教授楊智傑指出，民進黨打算由四個機關分別聲請“釋憲”，包括“總統”、“行政院”、“立委”連署、“監察院”，但除“立委”連署外，其餘三個機關其實在現階段都不能聲請“憲法”判決，縱使提出了，大法官也不該受理，甚至由“行政院”提出有“違憲”問題。



李俊俋回應，任何人的說法我們都尊重，但大法官會議的“釋憲”不是“憲法”訴訟，這次的“憲法”訴訟是第一次，他也要提醒，為什麼“立法院”職權行使法的修法，會造成4個“憲政機關”都跳起來說“違憲”，這才是要討論的問題。



媒體問及，過去李俊俋擔任“立委”曾主張“立法院”要有調查權、聽政權，現在“監察院”提出“釋憲”的立場會否矛盾？李俊俋解釋道，他2015年擔任“立委”，當時“立法院長”王金平成立“修憲”委員會，而他是民進黨團“憲改”小組召集人，提出的“修憲”案就是廢除“考試院”、“監察院”，當時就必須討論“憲法”賦予“考試院”、“監察院”的職權要往哪去，才會有相關討論。

