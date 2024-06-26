楊寶楨：藍白可持續議題合作　選舉較難

民眾黨前發言人楊寶楨接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆6月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨在“立法院”“國會”改革案合作，2026縣市長、議員選舉合作與否，也受到關注。民眾黨前發言人楊寶楨接受中評社專訪表示，藍白就民生及“福國利民”的政策議題上可持續合作，但談到選舉合作與否較難，多席次的議員選舉是各自努力，單一席次的縣市長選舉則要花更多時間、提早談。



楊寶楨，現年35歲，出生於台北市，政治大學歐洲語文學系德文組、企業管理學系雙學士，曾是自由接案的演員、模特兒、咖啡廳店長，歷任民眾黨發言人、“立法院”黨團副主任、電視台及廣播網路節目主持人、記者等，曾投入過2022年台北市第三選區（松山、信義）議員選舉。現為2024基隆市政府政策推廣大使、節目主持人。



楊寶楨表示，藍白在“國會”的議題上，可繼續談合作，比如她現在協助基隆市政推廣，也是不分黨派、一起合作，最近藍白在“國會”合作滿好，當然也被民進黨批評是多數暴力，報復過去民進黨過半，但並不是如此。



楊寶楨指出，民進黨30年前就提過“國會”改革，如今是藍白提出並實現，實在諷刺又荒謬，民進黨打臉過去的菁英前輩，為了捍衛政黨利益，不惜打臉自己人“違憲”，非常雙重標準。而藍白仍是得在民生及“國家”政策議題方面要持續合作，但講到選舉合作與否就很難了。



楊寶楨向中評社說，2026九合一縣市長及議員選舉，其中議員是多席次選舉，藍白各自選就好，沒太多問題，但單一席次縣市首長就沒那麼容易，必須要去協調才能有共識，若真的要談縣市長合作，談的時間要長一點。之前2024大選，藍白合作破局的原因就是談得太倉促，衹有花半年時間去談，應還有說服彼此的支持者、要去溝通，不是藍白黨中央自己決定就行。

