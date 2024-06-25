駐美代表俞大㵢亂花公帑？林佳龍：深入調查

台“外長”林佳龍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月25日電（記者 俞敦平)針對台灣駐美代表俞大㵢被爆料涉及公帑浪費和不當行為，台“外交部長”林佳龍今日受訪時表示，將針對相關報導進行調查，並強調所有採購項目均有規範程序，並無違法行為。對於國民黨“立委”徐巧芯指控俞大㵢妻子涉嫌霸凌外交官，林佳龍表示，會深入瞭解情況，以確保外交人員在良好環境中工作。



近日有台灣媒體爆料台灣駐美代表俞大㵢在上任後花費新台幣800萬公帑購置官邸配備，並以蕭美琴名義採購名牌毛巾和在高級餐廳設宴，且意圖採購高達400萬台幣的凱迪拉克。



對此，林佳龍在受訪時表示，“外交部”駐美外館的所有採購項目均有相關規範，並且俞大㵢已針對媒體報導提交報告。林佳龍強調，所有核可的項目並無違法，而未核可的部分則沒有進行採購。



針對是否會召回俞大㵢進行調查，林佳龍表示，目前通訊便利，因此針對外界質疑，俞大㵢將以書面形式回報。對於採購高價家具是否合理，他指出，每個項目的必要性和合理性需根據當地特殊狀況進行釐清，並強調會依法行政並檢討外館採購程序。



針對採購370萬凱迪拉克的申請，林佳龍指出，這個項目在申報時並未核可，且審查後認為還不到需要換車的時間。林佳龍強調，“外交部”將持續瞭解每個採購項目的具體情況，確保所有採購都是必要且合理的。



當被問及國民黨“立委”徐巧芯加碼爆料俞大㵢妻子對外交官態度不佳，甚至涉嫌霸凌行為，林佳龍表示，報載有同仁辭職或提出辭呈的情況，“外交部”會加以瞭解。他強調，每個外交官都是“國家”的人才，在第一線工作應得到最大支持，並會確保外館團隊精神，讓所有人員在良好環境中“為國效力”。