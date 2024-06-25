賴清德聲請“釋憲”遭網友罵翻　聲量跌谷底

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，民進黨政府提出覆議失敗後，以“一府三院”的態勢聲請“釋憲”。根據一份最新網路聲量顯示，賴清德在5月20日上任當天好感度最高，但到昨日宣布聲請“釋憲”時跌至谷底，網友多在批評“憑甚麼說“違憲”、“賴說“憲法”災難卻提“釋憲”、“大法官不中立”及“支持“國會”改革”。



《根據中時新聞網》報導，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析賴清德5月20日正式就職後，至6月24日宣布聲請“釋憲”，長達35天內的網路聲量數據。報告顯示，賴清德剛上任當天，網路好感度（P／N值）達到0.51，聲量也是最高、突破八萬則。



由於推動新政，賴清德在5月底前每日聲量平均超過3.1萬則，好感度也有幾波高峰；不過到6月，賴的曝光量明顯下降，每日聲量平均僅略超過萬則，沒有任何一天聲量超過2萬則，好感度持平走勢。



報告也指出，賴清德的好感度低點就出現在6月24日宣布“國會”改法案聲請“釋憲”當天，從6月21日藍白委聯手否決覆議案的0.35，暴跌到0.22的谷底，不過聲量也因此稍微上升到2.7萬則，為6月目前最高。



TPOC分析6月24日當天，“賴清德聲請‘釋憲’”相關的網路留言主題風向，多數網友對於賴清德說法並不埋單，聲量最高的前八名討論風向，包括“批評賴清德憑什麼說‘違憲’佔16%、批評賴曾拋“憲法”災難說”如今卻提“違憲”支持“國會”改革，佔15%、“大法官並不中立”佔13%；另有諷刺“賴清德在賴皮”、“支持‘立委’刪預算反制”、“批評賴清德跟皇帝一樣”，此3種言論也分別佔約10%聲量。不過也有約11%留言持正面意見，表示“總統加油”和“台灣加油”。



TPOC認為，民進黨阻擋藍白聯手提出的“國會改革法案”，根據網路聲量分析結果，這連帶影響到賴清德的網路好感度。然而，如今“總統”兼黨主席的賴清德親上火線聲請“釋憲”，導致行政、立法持續陷入對立僵局，放任此況不解決、忽略民意，恐將會持續拉低賴清德和民進黨的好感度。