謝龍介閩南語轟賴清德　連發金句韓國瑜笑了

藍委謝龍介質詢時，全程以閩南語發言砲轟賴清德。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”謝龍介今日在“立法院”質詢時，全程以閩南語發言砲轟賴清德，就連國民黨籍“立法院長”韓國瑜聽到都笑出來。



“行政院長”卓榮泰今日赴“立法院”進行施政方針報告及備詢。



謝龍介質詢時感慨，以前都說民進黨愛台灣，結果現在只剩下他這位國民黨“立委”在推廣閩南語。接著謝龍介送給卓榮泰一本講解漢字台語讀音的書作“彙音寶鑑”，與卓榮泰一起推廣閩南語，希望卓榮泰與他用閩南語交談可以對答如流。



謝龍介接著表示，希望卓榮泰不要被賴清德帶壞，因為賴都在胡說八道，選舉的時候說願意到“立法院”“國情報告”，結果選後又改變態度不來了。一開始山盟海誓，後來跟你說昨夜不好意思，難道是騙票騙得不好看，選後翻桌？



卓榮泰表示，賴清德的態度沒有改變，只要“立法院”開會時邀請賴做“國情報告”，賴就會來。



謝龍介指出，自己比卓榮泰更瞭解賴清德，卓榮泰不要被賴帶壞，希望卓榮泰堅持做自己。



謝龍介說，卓榮泰是君子，自己看賴清德不覺得賴是君子。卓榮泰此時護航賴，強調賴清德是“總統”。謝龍介隨即提高分貝反嗆，大家都可以選“總統”，“總統”沒有怎麼樣，卓在這邊挺賴，並沒有必要，選舉大家都會，但不要用騙的。

