“監院”提“釋憲”民眾黨痛批李俊俋換了腦袋

白委黃國昌與陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）針對“監察院”也將對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案聲請“釋憲”及暫時處分，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌25日下午臨時召開記者會批評，“監察院”秘書長李俊俋換了位置就換了腦袋，聲請“釋憲”在“監察院”會通過了嗎？竟還有臉說是談話會決議，擺明自甘墮落配合民進黨進行政治操作！“監察院”已從酬庸院升級成廢物院、打手院！



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院”提出覆議失敗後，“總統府”、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團都已表態將在法律生效後，聲請“釋憲”及暫時處分。



台灣民眾黨“立法院”黨團25日下午臨時召開“沉睡失職“監察院”，耍廢多年突然醒了”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿出席。



陳昭姿表示，在陳水扁執政時期，曾提出台灣新“憲法”，是由李俊俋的父親李鴻禧擔任召集人提出草案，2012年李俊俋也主張新“憲法”，也強力推動“國會”改革，但很遺憾此時此刻李俊俋選擇重新擁抱五權“憲法”，很遺憾看到昔日的民進黨越走越偏，她不相信李俊俋會忘掉“憲法”權威的李鴻禧的理想與主張，但卻選擇性失憶，如同很多民進黨政治人物，做了很多昨是今非、雙重標準、髮夾彎不認帳等情事，她想請大家一起來協尋昔日的民進黨。

