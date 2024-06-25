郭正亮：賴清德賭大陸是紙老虎　一路走到黑

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／賴清德自就職後多次重申“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，“賴政府”兩岸路線引發外界質疑。前“立委”郭正亮近日在網路節目表示，自己在民進黨待了30年，從未看過賴清德這樣的人，太離譜了，賴清德是在賭大陸是紙老虎、賭大陸不敢打台灣，若等到2026、2028都沒攻打台灣，就能反擊藍白塑造戰爭恐懼，這就是“一路走到黑，直到被打為止”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮日前在網路節目《亮話天下》表示，賴清德上任一個月，就把台灣分裂成這樣，接下來藍白就要面臨新一波的意識形態鬥爭，自己在民進黨30年，從未看過這種人、這麼離譜，陳水扁、蔡英文都會知道哪裡是極限，要顧全大局。



郭正亮說，賴清德對於自己衹有40%的選票，轉不過來，賴對比的目標是蔡英文，賴覺得自己比蔡優秀，當過“立委”、連任得票7成的市長，否則也不會在2019年挑戰蔡英文，但蔡有57%、自己只剩40%，心中有怨恨，怨藍白用戰爭恐懼把台灣嚇到了。



“賴清德就是認定大陸是紙老虎”，郭正亮表示，賴知道大陸對他沒有善意，但就是吃定大陸是紙老虎，就這樣賭，只要2026沒事他就贏了，因為到2026地方選舉時，民進黨就可以宣傳大陸沒有打過來，反批藍白誇大其辭、恐嚇戰爭風險，這種邏輯就是“一路走到黑，直到被打為止”。



郭正亮說，民進黨是完全不懂軍事的政黨，黨內也沒有軍事菁英在裡面，卻一天到晚在講抗中，底氣到底是甚麼？“怎麼會有這種‘總統’？鬥雞加賭徒”，賴清德是在賭大陸是紙老虎、賭大陸不會打台灣，賭贏了2028得票率就能大于50%，但卻不去反省為甚麼民進黨執政有多爛。很不幸我們的“總統”是心智不成熟、危機處理很差、首鼠兩端的人。如果到2026大陸都沒有打台灣，那民進黨地方選舉大勝、能拿下新北市，2028若也沒打賴就贏定了，就是這樣才可怕。