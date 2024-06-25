民主基金會卡韓　賴士葆質詢嗆林佳龍看著辦

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆今天在質詢時，指責“外交部長”林佳龍干涉民主基金會的人事安排。他質疑林佳龍因為自認資歷優於卓榮泰但卓榮泰卻能擔任行長院長，因此把氣出在“立法院長”韓國瑜身上，特別針對民主基金會的人事任命進行干涉。賴士葆最後，直接嗆林佳龍，如果繼續干預民主基金會的人事安排，國民黨將全力阻撓“外交部”的預算審查，要他“看著辦”。



“行政院長”卓榮泰今日率領官員赴“立法院”進行施政方針報告及備詢。



賴士葆首先指出，林佳龍擁有豐富的學經歷，包括耶魯大學的政治學博士學位、曾任台中市市長、“立法委員”和“交通部長”等，而卓榮泰則擔任過民進黨主席，兩人的背景形成鮮明對比。卓、林兩人則互相恭維都表現在對方身上有很多可以學習的地方。



賴士葆接著質疑林佳龍，是否將個人的憤怒轉移到韓國瑜身上，特別是韓國瑜被提名為民主基金會董事長後，“外交部”刻意杯葛韓國瑜提名的基金會執行長盧業忠。賴士葆認為，林佳龍應尊重基金會的決定，不應干預其運作。林佳龍回說他有推舉韓國瑜擔任院長。



此外，賴士葆也對林佳龍的態度表示不滿，指責他未能妥善安排與外交委員會委員的會面，尤其是在他並沒有去拜會韓國瑜，也是一位“國防”外交委員會的成員。賴士葆提到，“國外駐台單位”對民主基金會人事變動表達了關切，但林佳龍未能及時回應，顯示出領導上的疏失。林佳龍則表示，外館對民主基金會執行長空缺一事的關心是假消息，至於沒有拜會韓國瑜則是因為雙方時間沒橋攏。



質詢最後，賴士葆更強烈警告林佳龍，如果繼續干預民主基金會的人事安排，國民黨團將全力阻撓“外交部”的預算審查。他表示，“外交部”看不起韓國瑜就是藐視“國會”，國民黨團將會在“立法院”全力阻止相關預算通過，並嗆聲要林佳龍“看著辦”。