顧立雄：高度重視大陸利劍演習　納電腦兵推

左起，卓榮泰、顧立雄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月25日電（記者 楊騰凱）台“國防部長”顧立雄25日表示，台灣並沒有輕忽中國大陸的“聯合利劍-2024A”演習，反而高度重視。該演習成為台灣調整防衛構想的重要參據，也都有納入電腦指揮兵推。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政方針報告及備詢。



賴清德520就職演說後，中國大陸對台發動“聯合利劍-2024A”演習。



中國國民黨籍“立委”黃仁質詢時表示，中國大陸5月23日發動“聯合利劍-2024A”演習，有一個縱深的意義，就是演習範圍從台灣西部到東部，這是很重要的戰略。



黃仁指出，這次演習正面逼近台灣花蓮的佳山基地，該基地是台灣保存戰力的重點，可是“國防部”這次刻意淡化“聯合利劍-2024A”的威脅性。



黃仁表示，先前民進黨政府好大喜功，接受美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，導致台灣弄丟了“海峽中線”，非常嚴重。6月13日解放軍無人機出現在台外海39海里，顧立雄如果搞不清楚狀況，會非常嚴重。



顧立雄指出，“聯合利劍-2024A”演習大陸衹有標示演習區域大概的圖，卻沒有實際的經緯度。不過“我方”並沒有輕忽，這次演習是“我方”調整防衛構想及實際作為的參據，“我方”其實是高度重視，並且都有納入電腦指揮兵推，而戰力保存也是我們演練的第一個重要重點。