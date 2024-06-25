卓榮泰：“釋憲”前　所有憲政機關應按捺不動　

卓榮泰接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰今天回覆“立委”表示，希望在大法官“釋憲”之前，所有“憲政”機關應該要穩定“憲政”為前提，“應該要按捺不動”，不要碰觸將來可能“違憲”的事情。否則任何民眾、民代牽涉“違憲”的事情，牽涉責任是無法比擬。



民進黨籍親賴“立委”林宜瑾今天質詢提及，賴清德昨天表明藍白“國會”改革法案擴權是惡法，要提出“釋憲”守護人民權利，“行政院”、民進黨“立法院”黨團、“監察院”都表態要“釋憲”，但台灣民眾黨“立委”黃國昌宣稱要啟動“國會”調查權。



卓榮泰回應表示，“總統府”、“行政院”、“監察院”等都提出對這個法案疑慮，所以希望等大法官“釋憲”認為裁定可不可行，“違憲”不“違憲”才能確定。希望在此之前，所有“憲政”機關應該要穩定“憲政”為前提，應該要按捺不動，不要碰觸將來可能“違憲”的事情。



他表示，否則任何民眾、民代牽涉“違憲”的事情，牽涉負責責任是無法比擬。“行政院”未來也會依照“憲政”機關、職責、角色研擬。賴清德昨天才簽署這個法案還沒有生效，等法律生效之後會有下一步動作。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。