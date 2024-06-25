綠營動員連署罷免謝國樑　基隆市府冷處理

民進黨基隆市議員鄭文婷協助民眾連署罷免基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆6月25日電（記者 張穎齊）民進黨發起青鳥行動杯葛藍白“國會”改革，如今將焦點轉移罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑第二階段連署，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌親自督軍總動員，3名民進黨籍基隆市議員更直接參與協助連署，並於30日連署截止前、天天在基隆舉辦宣講、催票。基隆市政府對此冷處理，不予回應。



林右昌22、23日重返基隆，舉辦“反濫權、護民主”宣講活動，以反對藍白“國會”改革之名，痛批謝國樑施政不佳，集黨中央與基隆地方綠營之力猛攻。林右昌子弟兵、基隆市議員張顥瀚更率先響應，將協助“山海公民拆樑行動”公民團體，提供服務處作為連署站，隨後基隆市議員鄭文婷、洪森永也響應提供服務處連署。



山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免謝國樑的二階法定門檻為3萬792份，目前已蒐集到2萬8000份，還差2000至3000票，30日將截止，現在正在最後衝刺，希望能蒐集到3萬5000至4萬票，因還會有查核作業，29日會在基隆舉辦戶外大型的宣講，呼籲還沒連署的基隆市民趕快到各連署站連署。



公民團體25日在基隆七堵、台北市松山、內湖科技園區公車站都有舉辦連署徵召行動站，如今基隆各行政區除了有公民團體的連署站外，張顥瀚、鄭文婷、洪森永也提供自己的服務處使用。26日由民進黨發起的“反濫權、護民主”宣講，也走進基隆市中山區，27日走進七堵區，並邀集民進黨公職、側翼名嘴網紅參與，目的在30日前天天辦宣講催票。



國民黨中央今日上午已對此發表反擊。針對民進黨一系列動員行動，基隆市政府發言人呂謦煒對此均表示“沒有回應”。

