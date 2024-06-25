俞大㵢遭藍委控駐美當皇帝　賴清德也說話了

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北6月25日電／台駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，購買沙發、地毯供自己享受，官邸消耗品都報公帳，更想換購名車凱迪拉克，不過遭到“外交部”擋下。中國國民黨“立委”徐巧芯今日更加碼爆料表示，俞大㵢簡直是把駐美當皇帝。她已經查證好資料要在“立法院”質詢“外交部長”林佳龍，包括俞是否涉及貪污、圖利，且還有駐外使館職場霸凌的問題。希望“外交部”整肅駐外使節是否符合道德標準。



“總統府”表示，有關稍早媒體報導駐美代表一事，賴清德已請“行政院”及“外交部”瞭解實情，並依相關規定處理。



對此，“外交部長”林佳龍回應，“外交部”採購都有相關規範，有請俞大㵢寫報告，核可項目沒違法，沒核可的沒採購；至於是否會召回俞大㵢？林說，不會召回，現在通訊很方便。



針對俞大㵢的行徑，林佳龍今天下午到“立法院”接受質詢前受訪表示，“外交部”採購都有相關規範，有請俞大㵢寫報告，核可項目沒違法，沒核可的沒採購，採購必要性會加以釐清，要依法行政，外館採購程序要檢討。



《中時新聞網》報導，徐巧芯25日中午出席國民黨籍“立法院長”韓國瑜邀請藍委的餐會，會前受訪被問及俞大㵢遭爆濫用公帑、妻子把外交官當下人等爭議。徐巧芯表示，這件事情自己早有耳聞，也準備要質詢“外交部長”林佳龍，有更多細節會在外長備詢時做說明，包括沙發、耍官威。這件事情是“外交部”人員看不下去才對外爆料，自己前還在查證，因此才沒有踢爆。

