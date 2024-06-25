民眾黨反擊府：改革像照妖鏡　綠營厚臉皮

府方批抨“柯文哲、黃國昌操弄誤導，侮辱台灣民主”，民眾黨反擊。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／有關“總統府”發言人郭雅慧批評，“柯文哲、黃國昌操弄誤導，侮辱台灣民主”，台灣民眾黨發言人吳怡萱回應指出，民眾黨主席柯文哲、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌是在幫民進黨“導正是非、拯救台灣民主”。“國會”改革就像一面照妖鏡，照得民進黨“裡外不是人”。



“總統府”25日表示，賴清德始終強調合法合憲下願赴“立法院”“國情報告”，民眾黨主席柯文哲及“立委”黃國昌不應以即問即答或依序即時詢答等置換概念，逾越“憲法”、帶頭造謠。柯文哲將經由民主憲政體制所產生的“總統”視為納粹希特勒，是對台灣民主自由最大的侮辱。



吳怡萱表示，郭雅慧的聲明只是再次幫全台人民復習，賴清德“選前騙票、選後翻臉”。根據這次三讀通過的《“立法院”職權行使法》第十五條之四規定：“立法委員”進行前項口頭提問時，“總統”應依序即時回答。其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。當中從未有“一問一答的質詢”。這完全符合賴清德選舉當時宣示的承諾，為何當選後就扣上“違憲”帽子，推給“釋憲”後就“耍賴”不出席。甚至恐嚇在野黨“不要貿然行動”，難道台灣現在要不要遵守法律全憑“總統”感覺、看“總統”心情嗎？



吳怡萱強調，“國會”改革修法至今謠言滿天飛，民進黨帶頭造謠說，跳土風舞也會被叫去“立法院”、抹紅“國會”改革是和大陸裡應外合、抹黑一般人說謊就會被“立委”定罪等。從“總統府”、“行政院”、“監察院”到民進黨“立法院”黨團、民進黨中央成為假訊息製造中心，讓“國會”改革之路充滿荊棘。



吳怡萱痛批，如今造謠的人反過來指責別人造謠，厚臉皮程度實在令人歎為觀止。她呼籲賴清德，珍惜台灣最珍貴的民主法治，當個全民“總統”，誤將個人利益、個人名聲凌駕“國家”利益之上。