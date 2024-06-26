台境內旅遊冷　彰化旅遊協會黃昱哲期待陸客

彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月26日電（記者 方敬為）台灣疫後邊境解封以來，民眾熱衷海外旅遊，境內觀光市場表現下滑，各縣市設法祭出優惠活動刺激內需，彰化縣政府7月1日起推出“2024彰化GO購”活動，以消費滿額抽獎的方式，搶攻暑假商機，彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲接受中評社訪問表示，境內觀光確實較冷，希望透過活動爭取遊客到彰化來，當然也期待陸客等海外客源多多益善。



暑假是海外旅遊旺季，台灣境內旅遊面臨挑戰，為了增加遊客到彰化觀光旅遊誘因，中國國民黨籍彰化縣長王惠美25日宣布，“2024彰化GO購”活動將於7月1日起跑，民眾在活動期間來彰化縣內消費滿新台幣500元就能參加抽獎，消費越多中獎機率越高，有汽車、現金、住宿券、景點門票等好禮，暑假不“出國”，來彰化旅遊消費抽大獎，也是不錯的選擇！



黃昱哲出席“2024彰化GO購”宣傳記者會接受中評社訪問表示，確實台灣境內旅遊市場自從邊境解封之後，稍嫌冷清，但距離2022年10月邊境解封迄今，也過了1年半，民眾對“出國”旅遊的心態或許也會逐漸收斂，所以透過縣市政府舉辦刺激經濟、觀光旅遊的活動，結合地方業者打團體戰，還是有機會突圍。



黃昱哲認為，彰化的旅遊優勢，除了有自然美景，包括濱海、山景，還有豐富的觀光工廠、美食小吃等，各方面都可以透過行銷策略，吸引民眾到彰化旅遊，尤其是六都的客群，都會人口特別喜歡到鄉村小鎮舒壓渡假，彰化的田尾公路花園、八卦山風景區、鹿港、芳苑等海線小鎮風光，值得都會人口造訪。

