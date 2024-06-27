楊曜聰語中評：兩岸降溫重啟觀光交流最快

彰化縣商業會副理事長楊曜聰。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月27日電（記者 方敬為）針對兩岸關係緊繃，彰化縣商業會副理事長楊曜聰接受中評社訪問表示，台官方要思考是否要繼續採取對立的兩岸政策，當台海情勢風險上升，區域不穩定的情況下，台灣經貿與商業表現都會受影響。情勢要降溫，最簡單的方法就是重啟兩岸旅遊，政策要鬆綁，當兩岸民間交流回春，風險就會下降，不只對台觀光產業有利，商業貿易也能受惠。



他提到，當前世界上已有兩地方爆發戰事，第一個就是烏克蘭與俄羅斯，第二個就是以色列與哈馬斯衝突，台海會不會變成第三個，全球都在關注，這是兩岸百姓最不樂見情況，呼籲執政者要展現智慧，兩岸互謀其利，這才是人民之福。



楊曜聰，國民黨籍，彰化開業牙醫師，兼任“救國團”彰化縣團委會主委、彰化縣商業會副理事長等職。



民進黨賴清德520就職談話，針對兩岸關係說出“新兩國論”，引發台海情勢動盪，兩岸關係持續探底，6月21日國台辦並發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，兩岸關係發展不容樂觀。



談到兩岸情勢變化劇烈，楊曜聰表示，主要問題在於民進黨政府執政以來，不斷片面改變現狀，導致兩岸過去穩定的結構與默契被打破，因此中國大陸也不再與台方溝通，按照自我步調去處理兩岸關係，造成台海情勢越趨緊張，最近包括軍事行動加壓、經貿限縮等，都讓台灣處境相當不利。



楊曜聰認為，台官方要思考是否要繼續採取對立的兩岸政策，當情勢持續升溫，兩岸很可能就是衝突對撞，這真的是台灣百姓所樂見的嗎？民進黨政府確定要讓兩岸走到兵戎相見的地步嗎？他以商業發展的立場來說，兩岸不穩定，台灣的經貿與商業表現就會受到波及，因為會影響到外資投資台灣的意願，會影響到海外遊客來台旅遊的意願，許多經濟層面都會有負面效應。