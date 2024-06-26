彰化縣辦購物節拚經濟　啦啦隊女孩熱舞行銷

Luxy Girls成員Zoey。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月26日電（記者 方敬為）為了刺激彰化經濟，鼓勵民眾消費，彰化縣政府辦理“2024彰化GO購”抽獎活動，25日上午在縣府中庭召開宣傳記者會，特別請來高人氣的Luxy Girls啦啦隊女孩賣力熱舞行銷，強打“消費滿額抽大獎、百萬汽車開回家”，中國國民黨籍縣長王惠美也親自宣傳，歡迎大家7月1日起踴躍到彰化購物消費、抽大獎。



彰化GO購活動今年邁入第四屆，去年創造消費額度高達新台幣10億元，縣府今年特別延長活動期間，自今年7月1日起一路延續至明（2025）年1月5日止，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，即有機會參加抽獎，有現金、汽車、旅宿觀光票券等，超過2萬4000個獎項，搶攻暑假旅遊商機。



2024彰化GO購25日舉辦起跑宣傳記者會，請來Luxy Girls啦啦隊女孩Clara、Zoey、Vian熱舞行銷，為活動打響名號。王惠美也登台說明本屆活動亮點，並特別感謝彰化在地業者共襄盛舉一起來參與，目前已有縣內47家的觀光及特色產業業者，免費贊助食、宿、遊、購等豐富獎項。請大家7月1日到明年1月5日多來彰化消費就對了！