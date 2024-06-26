綠推罷免祭旗　陳若翠：藍要知一席都不能掉

國民黨中央委員陳若翠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）民進黨操作罷免藍委來勢洶洶，中國國民黨基隆市長罷免連署案恐成前哨戰。國民黨中央委員陳若翠接受中評社訪問指出，綠營要找人祭旗、煽風點火、風火燎原、遍地開花，任何藍營政治人物都是國民黨的“馬其諾防線”，第一場絕對不能輸，過去已有罷免攻防經驗，藍營必須提早準備。



陳若翠，高雄師範大學教育學院碩士，目前擔任國民黨中央委員。過去曾任高雄市前鎮區西山里長、國民黨高雄市議員。目前持續備戰2026地方選舉。



藍、綠在“國會”改革激戰並下鄉進行宣講，綠喊出明年二月要展開罷免藍委行動，並點名藍委葉元之。目前民間團體發起罷免基隆市長謝國樑，且進行到第二階段連署，若連署通過將進入罷免投票。



針對綠營來勢洶洶，陳若翠表示，賴清德為了持續鋪陳“國會”改革“釋憲”的正當性，民進黨一定會持續找話題操作，不甘淪為少數執政，更不惜要展開罷免藍委，國民黨一定要意識到“一席都不能掉”，目前下鄉宣講，助講的藍委也有喊出“不能讓葉元之被罷免”，這很關鍵。



“立法院”三黨不過半，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，無黨（泛藍）2席。陳若翠指出，只要被罷掉任何一席藍委，第一大黨就會豬羊變色，這有象徵意義，況且，只要有一席被罷免，民進黨氣勢就會起來，絕對不能讓它發生，所以任何一席、任何一場罷免，國民黨都要視為“馬其諾防線”全力備戰。

