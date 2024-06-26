丁仁方語中評：賴清德民調若跌破3成會停損

成功大學政治學系教授丁仁方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月26日電（記者 蔣繼平）民進黨覆議“國會”改革法案失敗，賴清德24日親上火線，召開上任後首次敞廳談話，表明將聲請“釋憲”、暫時處分。長期觀察賴清德的成功大學政治學系教授丁仁方接受中評社訪問表示，賴式風格就是親上火線，寧折不彎，但背後算計是要鋪陳“釋憲”的正當性與民意基礎。賴絕對不是死硬派，賴對民調很在意，還是會設停損點，若跌破綠的基本盤30%就是關鍵點，且全台支持度比較難拉回，不像當初擔任台南市長好挽救。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



丁仁方表示，他自己長期觀察賴清德，親上火線是賴式風格，可形容是“寧折不彎”，賴為了理念絕不妥協。但是背後算盤呢？賴清德是有長遠算計，爭取“釋憲”一定贏，因為大法官都是民進黨的人，賴清德只是在鋪陳“釋憲”的正當性，因為大法官也會考慮民意。



不過賴清德為此也付出代價，就是民意下滑。丁仁方研判，賴清德會有停損點，停損點指標就是民意，就像買股票一樣，不會搞到最後賠光。他指出，當初賴清德擔任台南市長時232天不進台南市議會，那段過程，民進黨內部自己都不停抱怨、批評，但賴清德就是不進。



丁仁方指出，賴清德當時被“監察院”彈劾還跑到“監察院”抗議，開記者會批“監察院”濫權，最後彈劾案送公懲會被申誡一次，不過賴倒是無所謂，因為還是看民意基礎，最後是登革熱問題，台南死了一百多人，最後不得不進議會，所以這次應該也是，只是不知道會出現什麼事件當作停損點。

