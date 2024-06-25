賴士葆轟俞大㵢不止亂花公帑　還有更離譜的

藍委賴士葆質疑俞大㵢。(賴士葆臉書) 中評社台北6月25日電／台灣駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，購買沙發、地毯供自己享受，官邸消耗品都報公帳，更想換購名車凱迪拉克，遭到“外交部”擋下；甚至其夫婦將外交官當下人使喚等事件，引發爭議。國民黨籍“立委”賴士葆質疑，俞大㵢駐他國代表時早就素行不良，只是沒有被爆。



媒體人黃揚明引述《鏡周刊》報導提到：“知情人士A先生指出，俞大㵢夫妻吃相難看，上任後以公務之名，買了很多高價品，包括新台幣96萬元的法國rochebobois手工沙發，25萬元的床一次買2張、共50萬元，13萬元的法國Devialet藍牙喇叭2個、共26萬元，11萬元的JURA Z10咖啡機也一次買2台、共22萬元，還買了一張要價21萬元的地毯，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，根本是用台灣人民的納稅錢享受奢華的外派生活。”



報導指出“其中，爭議最大的是館長座車，因目前使用的車輛，是2年多前才剛換的新車，依《駐外機構公務車輛換購及管理要點》規定，公務車使用8年或里程超過10萬公里才能淘汰，俞大㵢卻以禮賓為由要求換新車，所幸被“外交部”會計部門擋下。A先生指出，俞是非常資深的外交官，不可能犯這種低級錯誤，根本是明知故犯！”黃揚明直呼“我們的政府很有錢！敢在蕭美琴眼皮下亂搞？”



國民黨“立委”賴士葆表示，駐美代表是所有外交單位的重中之重，上任才幾個月，俞大㵢被代表處外交人員爆料的內幕是如此醜不可聞。俞大㵢累積多年外交經驗，所犯的卻是很低級的錯誤，從申購未達汰換年限將近四百萬的豪車、高檔家具等，到明文規定不能申報的家用洗手乳、牙膏、牙刷、衛生紙都報公帳，全數納稅人買單。周末還使用公務車，連兒子訪美探親，上班時間，公務車載他們全家購物、賞櫻、吃飯等全數報公帳，還有俞大㵢縱容妻子頤指氣使的使喚“外交部”的公務人員等等細節，實在太難看，所作所為在在玷汙“中華民國”駐美代表的頭銜。



賴士葆指出，我們要質疑俞大㵢有多年的駐外經驗，難道這些惡行都是到美國才發生？合理的懷疑在駐他國代表早就素行不良，只是沒有被爆，讓俞大㵢夫婦習以為常的滋生不撈白不撈的心態，只知享受官威俸祿，甚至貪得巧取非分財務。過去八年，因著蔡英文錯誤的兩岸政策，導致“邦交”國逐一被斷交的痛，沒有人苛責第一線的外交人員。我們要請問俞大㵢過去有時時為外交困境、“國事”蜩螗而盡心盡力、“憂國憂民”嗎？



賴士葆表示，俞大㵢這次真的踩到雷了，被鉅細靡遺爆料之後，“外交部”的回應竟是大事化小的曲意呵護，扯上美國通膨嚴重，所以總價高，但一切都依規定辦理。爆料指出播放美國國歌時，俞大㵢手置胸前表示效忠的離譜現象，我駐美代表對美效忠的失態，俞大㵢不只私德有問題，顯示連外交專業都出問題。卓榮泰說要高標準要求外交人員，那就拭目以待。



賴士葆強調，清德誓死要掐死“立法院”通過的“國會”改革法案，“立委”不能行使聽證權、調查權，人民只能繼續忍受官官相護的諸多違法濫權。

