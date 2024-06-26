遭控上任濫花公帑　俞大㵢：惡意不實指控

針對台駐美代表俞大㵢就任後遭爆濫花公帑。俞大㵢在華府召開記者會回應外界質疑。（照:駐美台北經濟文化代表處官網） 中評社台北6月26日電／駐美代表俞大㵢遭週刊爆料濫花公帑，上任後花費新台幣800萬元公費。他在美國時間25日下午的記者會上，強調並無此事。太太另遭控對代表處人員頤指氣使方面，俞大㵢說，“絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的污蔑”。



媒體人黃揚明引述《鏡周刊》報導提到：“知情人士A先生指出，俞大㵢夫妻吃相難看，上任後以公務之名，買了很多高價品，包括新台幣96萬元的法國rochebobois手工沙發，25萬元的床一次買2張、共50萬元，13萬元的法國Devialet藍牙喇叭2個、共26萬元，11萬元的JURA Z10咖啡機也一次買2台、共22萬元，還買了一張要價21萬元的地毯，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，根本是用台灣人民的納稅錢享受奢華的外派生活。”



報導指出“其中，爭議最大的是館長座車，因目前使用的車輛，是2年多前才剛換的新車，依《駐外機構公務車輛換購及管理要點》規定，公務車使用8年或里程超過10萬公里才能淘汰，俞大㵢卻以禮賓為由要求換新車，所幸被“外交部”會計部門擋下。A先生指出，俞是非常資深的外交官，不可能犯這種低級錯誤，根本是明知故犯！



根據《中央社》報導，美國時間25日下午，俞大㵢在華府召開記者會，強調砸重金購買床、沙發、咖啡機等都是不實指控，僅坦承搭乘公務車賞櫻花，但是是在市區。



購買公務車爭議方面，他表示，華府大部分國會議員、中央首長或企業領袖，都會搭乘較大型的休旅車，他認為應符合當地情況。參加重要會議、接待首長時，也應有相似規格的禮賓車，因此仍會爭取同類的休旅車。



俞大㵢坦承，確實搭乘公務車賞櫻花，但是是在市區。



俞大㵢表示，期盼島內相關的單位能清清楚楚調查，把事情及帳戶攤開，“還我跟我太太一個清白”。至於週刊爆料是否會影響工作，他說，“這個去問台北吧”。