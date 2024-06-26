俞大㵢事件　樊啟明：林佳龍搞不定外交系統

針對俞大㵢事件，樊啟明認為，林佳龍搞不定外交系統。（照片：樊啟明臉書） 中評社台北6月26日電／台駐美代表俞大㵢25日遭媒體爆料濫花公帑，上任後花費新台幣800萬元公費整修官邸，更曾申請新台幣370萬購入凱迪拉克座車，但遭台“外交部”擋下，俞大㵢最新回應則已否認相關指控。資深媒體人樊啟明25日在臉書發文分析並還原事件爆發後政府回應時序，研判林佳龍雖身為“外交部長”，卻搞不定外交系統。



樊啟明表示，還原在俞大㵢被爆濫花公帑後，“外交部”、“行政院長”卓榮泰、“總統府”的回應時序，首先，“外交部”一早回應，虛心接受各界意見，檢討精進。根據駐美代表處的說法，俞大㵢換購或採購的用品，都已超過使用年限或損壞，所以配合館長職務宿舍公務宴客需求及整體搭配進行採購，過程合乎規定，但因新冠肺炎疫情衝擊，美國物價飛漲，相關物品的價格也跟著調漲。“外交部”將虛心接受各界意見，並尊重民眾的觀感與期待，持續檢討精進。



樊啟明說，接著，卓榮泰在“立法院”受訪時說了重話，稱自己非常注意外館人員管理，會請“外交部”去瞭解這件事，若有任何違法狀況要即時處理，盡速向社會大眾說明。“總統府”隨後也表達關切，指賴清德已請“行政院”及“外交部”瞭解實情，並依照相關規定處理，到了中午，“外交部”跟和林佳龍備詢時回應，未同意俞大㵢換購新車。



樊啟明指出，相較於“外交部”第一時間想掩飾太平，府院同聲形同默認此事，這反映林佳龍雖身為“部長”，卻搞不定外交系統、先試圖息事寧人，而賴清德、卓榮泰“倒也沒慣著”，嚴查定調，也才讓林有後續的表態。