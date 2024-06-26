史上第二例　台參謀總長今赴“立院”備詢

梅家樹。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電／台參謀總長梅家樹上將與“國防部長”顧立雄26日聯袂赴“立院”“國防”委員會報告今年漢光演習規畫。總長現身“立院”備詢，是史上第二例，首例是25年前，參謀總長唐飛身著一級上將軍裝赴“立院”。不過，前參謀總長李喜明昨天表示，他不贊成此舉，總長任務是專心備戰、訓練。顧立雄則說，若“立委”問題涉及“國家安全”機密事項，總長可以不回答。



面對大陸威脅，台灣今年的漢光演習實兵操演部分，取消“紅軍”假想敵也就是“攻擊軍”部隊的設置。“國防部長”顧立雄公開表示命令是由參謀總掌梅家樹所下達的指示，梅家樹26日將赴“立法院”進行專案報告，其中在演練課目部分，希望強化台灣整體防空效能、聯合截擊與反封鎖能力、“國土”防衛作戰以及全民防衛動員能量。



顧立雄昨表示，大法官釋字461號已有針對參謀總長赴“立法院”備詢作過解釋，而根據“憲法”第67條，“立法院”可邀請總長備詢，總長除正當請假理由外，應有接受義務。



前參謀總長李喜明與前“監委”、台北政經學院基金會董事長黃煌雄25日受訪時皆表示，在“國防”二法實施後，軍政軍令已經一元化，應由“國防部長”應詢即可，不贊成參謀總長報告並備詢，認為會影響軍隊作戰系統指揮的權威性，參謀總長去“立法院”對“國家”不是好事。



李喜明說，參謀總長平時是“國防部長”的幕僚長，戰時則是“總統”幕僚長，任務是專心建軍備戰、訓練，打造訓練精良的部隊。如果變成民代質詢的焦點，難免影響指揮作戰。李喜明則補充說，美軍聯席會議主席亦赴國會列席聽証會，但那是國會議員聽取軍令系統高階將領的意見，而不是備質詢。



長年關心“國防”事務的前“監委”黃煌雄亦指出，當年唐飛走進“立院”時，是因“國防”二法還沒立法，軍政、軍令二元化，參謀本部掌握預算權和人事權，質詢“國防部長”如隔靴搔癢，所以才會要求總長接受備詢。但現在已軍政軍令一元化，且顧立雄是文人領軍，部長集大權於一身，具備完整代表性。總長再赴“立院”並無必要。