楊智傑：覆議失敗再聲請“釋憲”全世界無先例

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑。（取自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北6月26日電／針對26日生效的《“立法院”職權行使法》和《刑法》修正案，民進黨政府打算由4個機關分別聲請“釋憲”，包括“總統府”、“行政院”、民進黨“立法院”黨團、“監察院”。對此，雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑表示，全世界有覆議制度的國家，不曾有過提出覆議失敗之後，再去聲請“釋憲”，全世界沒有這種先例。



楊智傑表示，4個機關裡面除了四分之一以上“立法委員”連署外，其餘3個機關其實在現階段都不能聲請“憲法”判決，縱使提出了，大法官也不該受理；甚至由“行政院”提出，還有“違憲”問題。



《中時新聞網》報導，楊智傑表示，全世界有覆議制度的國家，不曾有過提出覆議之後，覆議失敗後還要再去憲法法院請求解釋憲法的，那就是不認輸，全世界沒有這種先例。



他強調，覆議條文寫得很明白，覆議失敗就是要接受，不能不接受，還想去“憲法”法院翻盤。



楊智傑指出，去“憲法”法院已經是一個權力制衡的手段。覆議也是一個制衡手段，用完要接受，但現在又想用別種手段翻盤，這已經牴觸“憲法”規定。



楊智傑指出，全世界各國憲法中，衹有愛沙尼亞，是有在憲法裡寫明說覆議輸了還可以去聲請釋憲。但該國是寫在憲法裡面，“我國”“憲法”是寫“行政院”要接受，沒有寫可再用聲請“釋憲”翻盤。



楊智傑表示，“總統”和“監察院”在現階段也不能提出“憲法”訴訟。原因在於，許宗力院長於2016年再任大法官後所組成的“許宗力法庭”，對於機關聲請“憲法”判決，都要求必須具備嚴格的“行使職權”的前提。



楊智傑指出，所謂行使職權，必須“真的行使了職權”，產生“違憲”爭議，才能聲請“憲法”判決。光是想像未來可能會行使職權，不符合這個要件。況且這個要件不但寫入“憲法”訴訟法第47條，“許宗力法庭”過去8年也堅持用“已經行使職權而產生爭議”的要件，不受理“監察院”和“立委”聲請的多起案件。