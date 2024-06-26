梅家樹：備詢讓社會大眾、媒體更支持軍方

梅家樹接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）台參謀總長睽違25年之後再到“立法院”備詢，媒體詢問前總長李喜明認為不適當，可能影響威信。對此，參謀總長、上將梅家樹今天受訪說，他個人想法是總長出席，可以讓社會大眾、媒體、更支持軍方，是他個人認為應該要做的，要以軍方為角度出發。



台“國防部長”顧立雄則說，我們不是主動邀請是應召委邀請，我們研究過了，根據大法官461號釋字，總長有應邀列席備詢義務存在，我們依照這個理由來，但是他不認為會形成常態。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部部長”顧立雄率參謀總長梅家樹報告“漢光四十號演習”規劃情形，並備質詢。並審查“立委”馬文君等21人擬具“國軍老舊眷村改建條例第三條、第五條及第五條之一條文修正草案”案。



上次參謀總長到“立法院”是唐飛上將，是穿軍裝，今天穿西服原因？梅家樹表示，有關這個部分相關參謀本部負責軍令部門，但是經過組織調整之後，我們是“國防部”相關內部組織，“國防部”同仁到“立法院”都是以西裝方式，現在時空環境不一樣，我們有做一些調整。



是否會擔心軍事外洩？梅家樹強調，他會依照法定業管的非機密這些職務說明。



媒體追問不會成為常態，但是若有委員希望出席，備詢條件是什麼？顧立雄說明，因為跟漢光演習有關係是總長負責，在漢光框架裡面是一個做詳實說明，且在非涉密框架下。但常態下還是應該由部長來備詢。