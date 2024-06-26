俞大㵢支出被列密件? 游淑慧憂製造冤案

針對駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑事件，游淑慧在臉書發文提出質疑。(照:游淑慧臉書) 中評社台北6月26日電／駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢遭爆料巧立名目亂花錢，上任半年官邸就花新台幣800萬，俞大㵢在華府召開記者會，強調都是不實指控；對此，中國國民黨台北市議員游淑慧表示，俞大㵢吃穿等級等於是郭董等級，光咖啡機和床就要十幾萬，一台藍芽喇叭更要26萬，但“立委”索資竟被列密件，恐會製造出徐巧芯被告冤案二。



對於《鏡週刊》昨報導，台駐美代表俞大㵢遭爆料濫用公帑，包括花新台幣200多萬元購買床、地毯、沙發、咖啡機等，官邸半年內就花費800萬元一事，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書發文表示，其中讓人難以置信的是：咖啡機11萬一台、床25萬一張、藍芽喇叭26萬。如果屬實，這哪是外交官需求，簡直就是郭董等級的吃穿用度。



游淑慧指出，甚至有“立委”要索資瞭解俞大㵢的公務採購，“外交部”卻以密件答覆，她問駐外人員怎麼花公帑是機密？有沒有買一台11萬的咖啡機，是不能說的祕密？這些豪奢採購是真是假，“外交部”本來應該趕快說明釐清，但卻以密件答覆作法，反而此地無銀三百兩，告訴外界這些事不能讓人家知道。



針對“外交部”將俞大㵢購物清單列“密件”，游淑慧表示，“外交部”不該慣性亂扯密件了，去年的決算都有記載，連公開上網的資料都要跟“立委”說密件。“外交部”什麼都蓋上密件做法，顯然會製造出徐巧芯被告冤案二。