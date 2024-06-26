顧立雄：中正堂三軍儀隊會移到自由廣場表演

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）對於中正紀念堂儀隊是否移到自由廣場？台“國防部長”顧立雄今天受訪再度表示，“銅像部分會適當進行戒護”，配合“文化部”進行。至於儀隊部分會移到自由廣場表演，是我們跟“文化部”協調。



“行政院長”卓榮泰昨天率各“部會”首長赴“立法院”備詢，民進黨籍“立委”林宜瑾再針對中正紀念堂轉型問題提出質詢，她建議，先讓三軍儀隊撤離堂體，把對獨裁者的崇拜轉換成對“國家”的效忠。顧立雄當時答詢表示，目前已與“文化部”協調得差不多，何時執行將由“文化部”拍板定案，“國防部”完全配合。



台軍方新建案光電設施遭質疑有中國大陸製？顧立雄表示，初查有一個變流器是德國品牌在中國大陸製造，軍備局會清查，如果有要處罰廠商，會按照相關契約約定，主要會進行全面清查。



由於此次漢光演習為無劇本演練，但有民眾看見官兵於台南喜樹海灘挖壕溝。參謀總長梅家樹表示，有關喜樹海灘是任務訓練，這次漢光演習還是以狀況誘導，或是無劇本演練，到時候會針對這個部分進一步瞭解，如果是單位既定那是年度執行項目。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部部長”顧立雄率參謀總長梅家樹報告“漢光四十號演習”規劃情形，並備質詢。並審查“立委”馬文君等21人擬具“國軍老舊眷村改建條例第三條、第五條及第五條之一條文修正草案”案。