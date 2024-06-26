與市長獎學生合影沒難度　盧秀燕幽默下戰帖

盧秀燕與市長獎畢業生合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月26日電（記者 方敬為）畢業季到來，台中市教育局在市政大樓集會堂連辦三天“高中以下市長獎畢業生合影”活動，中國國民黨籍市長盧秀燕與8200名市長獎得主合影留念，今天邁入最後一天，盧秀燕幽默表示，拍到現在還沒有碰到難倒她的姿勢，所以向學生下戰帖，出題難倒她！引起現場哄堂大笑。



盧秀燕26日出席“高中以下市長獎畢業生合影”活動，她致詞表示，台中市為全台人口第二大城，畢業生人數非常多，她特別問了教育局，這次全市高中以下獲得市長獎的學生就有8200人，她從24日起開始拍照，預計3天會拍3000多張照片，相當可觀。



盧秀燕說，同學們獲得市長獎是求學現階段最高榮譽，她要特別鼓勵，得到市長獎不容易，代表在校期間成績優異、各方面表現傑出，當然，同學們獲得市長獎除因自身不斷的努力，也歸功於學校師長及家人們的照顧與教導，她期許同學們畢業後保持學習態度、繼續努力，也勉勵同學們要永遠抱持感恩的心，畢業後下一站會更好！



盧秀燕並笑稱，因為同學難得獲獎，所以在拍照時，她都會盡量配合同學們的各種姿勢，所有搞怪、俏皮的姿勢，她來者不拒。不過，這幾天一路拍照下來，還沒碰到難倒她的姿勢，所以她今天要向同學下戰帖，歡迎大家發揮創意，最好是出題難倒市長，留下難忘的畢業合影。