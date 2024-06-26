賴“釋憲”前不進“立院”　藍委：政壇難安定

藍委黃健豪接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月26日電（記者 俞敦平）針對民進黨“立法院”黨團與台“監察院”就“國會”改革法案聲請“釋憲”的行動，中國國民黨籍“立委”黃健豪今受訪時表示，“釋憲”是各機關的權利，但他質疑民進黨提請“釋憲”的理由。他呼籲民進黨應該專注於落實過去承諾的“國會”改革與民生議題，避免政治鬥爭。此外，對於賴清德在“釋憲”結果出來前拒絕來“立法院”報告，黃健豪認為賴清德應該履行選舉承諾，不應找理由迴避“立法院”質詢。他認為如果賴清德不改過去的個性，未來他執政下台灣政壇很難安定。



近日，民進黨團與“監察院”將針對“國會”改革法案提出“釋憲”聲請，並聲請暫時處分。針對此事，黃健豪受訪時表示，“釋憲”是各機關的權利，但他質疑民進黨在申請“釋憲”的理由。他指出當初“立法院”已經經過充分討論。他強調，“國會”改革法案其實是民進黨過去也曾提過的法案，而如今只是將相關法律明確規定下去，並無“違憲”之處。



黃健豪呼籲民進黨應該專注於落實民生議題和過去承諾的“國會”改革，包括“立法院”調查權、聽證權以及“總統”“國情報告”的部分。他表示，目前民進黨已經執政，應盡快讓“國家”進入正常運作狀態，而不是持續進行政治鬥爭。



針對“國會”改革法案正式生效後，賴清德仍表示在“釋憲”結果出來前不會來“立法院”，黃健豪對此表示，賴清德過去擔任台南市長時也曾找各種理由不進議會接受監督，如今連自己過去說過的話也能扭曲、背棄。他呼籲賴清德應該好好面對對選民的承諾，履行“總統”到“立法院”報告並接受質詢的義務，不要選舉時講一套、選後做一套。



黃健豪強調，如果賴清德繼續以這種方式迴避“立法院”質詢，將難以讓政壇安定。他希望賴清德能夠改變這種做法，真正履行對民眾的承諾，讓政務能夠順利進行。他認為如果賴清德不改過去的個性，未來他執政下台灣政壇很難安定。