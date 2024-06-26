解放軍18機6艦三面圍台　距鵝鑾鼻51浬

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供） 中評社台北6月26日電／台軍方今天表示，從25日6時至26日上午6時止，偵獲中國大陸軍機18架次（其中逾越“海峽中線”、進入東部及西南空域5架次）、軍艦6艘次，持續在台海周邊活動。軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



根據台灣軍方公布大陸軍機示意圖，有5架次逾越“中線”，從中、南、東三面進入台灣東部、西南空域，最近離鵝鑾鼻僅51浬、基隆67浬。