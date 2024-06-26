黃國昌嗆卓榮泰　憑什麼身分要凍結法律

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰昨天表達，“國會”改革法案“釋憲”裁定前，應按捺不動。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日批評，卓榮泰以為自己就是“憲法”法庭，請問卓榮泰有什麼樣的地位、有什麼樣的身份、有什麼樣的權限，憑著一句話就凍結法律？



民進黨政府在“國會”改革法案覆議失敗後，將分由“總統府”、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團，兵分多路聲請“釋憲”及暫時處分，要求大法官會議在“釋憲”結果出爐前凍結、暫停施行法律。



賴清德日前呼籲，“釋憲”結果前不宜貿然行動。卓榮泰也喊話，在“憲法”法庭做出最後裁定前，所有憲政機關都應該按捺不動。



民眾黨“立委”黃國昌26日召開“綠能國家隊竟在軍事要塞使用中國光電設備”記者會。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，卓榮泰顯然搞錯身份，“行政院”院長的權限是提覆議，而覆議已被“立法院”否決，卓榮泰所負擔的義務是接受決議。但直到目前為止，卓榮泰都還沒有接受決議。



黃國昌批評，卓榮泰不是“憲法”法庭，卻以為自己就是“憲法”法庭。昨天下了一道聖旨，依然承接賴清德所下的旨意，講一句話就想直接凍結法律的生效施行。請問卓榮泰，你有什麼樣的地位、有什麼樣的身份、有什麼樣的權限，憑著一句話就凍結法律？