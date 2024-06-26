徐巧芯旁聽民進黨記者會　柯建銘低調

藍委徐巧芯受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日到“立法院”民進黨團記者門外上演“行動劇”，在門口100公分處站了20分鐘，聽取記者會內容。民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等綠委會後還特地繞道離開，不與徐巧芯起衝突。



徐巧芯表示，她此次行動的目的是要聲援國民黨籍“立委”陳玉珍。



由於民進黨團昨天召開記者會時，陳玉珍站在民進黨團記者室門口聽綠委發言內容，被場內的吳思瑤點名在“盯梢”，陳玉珍心生不滿走進場內要求道歉，雙方互相叫罵10來分鐘。後來是國民黨團書記長洪孟楷出面將陳玉珍請回。



徐巧芯今日上午在“立法院”接受媒體訪問，得知民進黨團今日上午也將召開記者會，宣布對“立法院”改革相關法案聲請“釋憲”。徐巧芯突發奇想要上演行動劇聲援陳玉珍，她準備了一把捲尺，在民進黨團開記者會時，走到民進黨團記者室門口，以卷尺量了門外100公分的距離，站在門外聽取記者會內容。



民進黨團記者會全程約20分鐘，徐巧芯站滿全程，會後民進黨“立委”甚至走側門離開記者室，繞道而行不與徐巧芯正面衝突。



徐巧芯表示，她想用行動證明，昨天陳玉珍並沒有做壞事，不應該被民進黨羞辱，說陳要向誰報告，民進黨對他太過分。



對於民進黨團記者會因徐巧芯失焦，徐巧芯表示，這是民進黨自找的。