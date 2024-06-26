徐巧芯旁聽綠黨團記者會　莊瑞雄諷搶鏡頭

民進黨團召開聲請“國會”擴權法案“釋憲”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）“行政院”提出“國會”改革相關覆議案，遭到“立法院”否決後，民進黨“立法院”黨團今天召開記者會說明將到“司法院”送出“釋憲”案。但民進黨團在召開記者會時，中國國民黨籍“立委”徐巧芯則在黨團記者室外，保持距離觀看。民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄則說，現在要上鏡頭都來民進黨團記者會好了。



繼國民黨“立委”陳玉珍昨天在民進黨“立法院”黨團觀望時，被民進黨“立委”吳思瑤說“盯梢”，遭到陳玉珍不滿，雙方對嗆將近20分鐘。



今天民進黨團召開民進黨“立法院”黨團聲請“國會”擴權法案“釋憲”記者會，出席者包括黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄，“立委”鐘佳濱、沈伯洋以及律師陳鵬光、陳一銘。



當民進黨召開記者會時，徐巧芯則在外面觀望要聲援陳玉珍。但後來因為徐要擠在門口受訪，讓拍攝民進黨團媒體無法出去，讓媒體一度對徐不滿，希望不要擠在門口。



民進黨團記者會結束後也繞過徐巧芯走外面，並且上車離開要往“司法院”。但媒體追問徐巧芯今天在記者會外是否盯梢，綠委們則不願意回應，莊瑞雄僅說，現在要上鏡頭，就來民進黨團記者會。



柯建銘表示，現在是一個憲政時刻，歷史上會記住這一刻，四箭齊發，希望是史上第一次，也是最後一次。大家都很清楚，從3月底到5月28日，兩個月的時間，黨團在每一個戰場都是非常刻骨銘心，拉弓已滿首發射箭。