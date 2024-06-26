環團抗議電廠延役　張啟楷要台電公開合約

台電總經理王耀庭（左）與台“經濟部次長”連錦漳。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月26日電（記者 俞敦平）針對台電以合約為由將麥寮電廠延役但又不公開合約。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷在26日質詢台電總經理王耀庭時痛批，到底是民眾的健康重要還是台電的合約重要？他強調台電用的都是民脂民膏，要求台電立刻公開與麥寮電廠的合約。張啟楷強烈要求要在今日內立即答覆，以回應民眾和團體的訴求下，王耀庭則答應會盡快研究並給予答覆。



張啟楷今天在“立法院”經濟委員會指出，現在質詢的當下，有17個團體在“行政院”門口陳情抗議。這些團體包括六清污染傷害聯合球場自救會、雲林前海養殖協會、南部反空污大聯盟及台灣健康空氣行動聯盟。他們聯合反對麥寮電廠延役，認為每一塊燒煤都助長了空污和氣候變遷，對周邊居民健康造成嚴重影響。



張啟楷強調，台灣第二大的污染源正是麥寮電廠。他引用“環境部”的數據指出，台灣的碳排放量不僅沒有減少，反而增加，主要原因之一就是煤炭持續燃燒。2020年的溫室氣體排放量不僅未達標，較2005年還增加了2.55%。他批評台電不僅未按計劃停機，反而繼續運作，對環境造成更大壓力。



針對張啟楷的質疑，王耀庭回應稱，合約的穩定性和可預見性非常重要，25年的合約需考量固定成本的回收，因此必須依照程序進行。王耀庭強調，合約沒有不可公開的部分，並承諾會回去研究相關法規，再決定是否公開。



然而，張啟楷對此回應表示不滿，認為這些合約涉及公共健康，且花得是民脂民膏，應該公開透明。他要求王耀庭在當天下班前給出明確答覆，以回應民眾和抗議團體的訴求。王耀庭最終答應會盡快研究並給予答覆。