賴士葆：有人想拉下蕭美琴人馬爭取駐美？

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”賴士葆今日表示，駐美代表俞大㵢被媒體揭露大花公帑，這是何等的不堪，而且俞是去年底從蕭美琴手上接過駐美代表職務，這件事情也讓蕭很難看。也不排除是有人想取代俞大㵢駐美，因為這個位置太重要了。



媒體報導，俞大㵢上任後以公務之名買了很多高價品，還曾以蕭美琴的名義報帳，大肆採購名牌毛巾、進口礦泉水，上任後花費新台幣800萬元。甚至俞大㵢妻子也遭控對駐美代表處人員頤指氣使。俞大㵢隨即在美國召開記者會出面駁斥此為不實指控。



賴士葆表示，俞大㵢一上任就發生這麼多事情，他還在美國開記者會講話這麼大聲，且振振有詞，台“外交部長”林佳龍應該認真處理這件事情。而且到底俞大㵢是誰的人？是不是蕭美琴強力推薦的接棒人選？



賴士葆指出，畢竟要從蕭手中接過駐美代表職務，一定要得到蕭的認可與同意，所以俞能夠出線，一定和蕭有很大的關係，況且俞還用蕭的名義買了這麼多東西，所以整件事情蕭美琴應該出來講話才對。



賴士葆指出，駐美代表是何等重要的職務，這次被媒體揭露這樣的事情，是何等的不堪。



賴士葆表示，如果俞大㵢駐美是蕭美琴同意的，現在不曉得是不是在鬥爭，但這會讓蕭美琴很難看。這件事情會發生，也有可能是有人希望爭取駐美代表職務，取代蕭美琴人馬，駐美代表這個位置太重要了。