黃國昌轟俞大㵢豪奢案列機密　遮醜無限上綱

民眾黨籍黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電（記者 鄭羿菲）台駐美代表俞大㵢被爆料亂花公帑買奢侈品，事件延燒。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日質疑，這是民進黨外交體系有人要卡位，進行的內部鬥爭嗎？另外，他向“外交部”發函索資，看到底花了多少錢？買多少東西？“外交部”回函卻是大大的“密”字。請問“外交部長”林佳龍，外交機密可以無限上綱到這種程度？編個“密”就想把醜事遮起來？



台媒報導，接獲投訴指俞大㵢上任後花費新台幣800萬元公費購買奢侈品，台“外交部”對外回應，此次採購依相關採購程序與規定辦理。俞大㵢則在美國時間25日下午的記者會上，強調並無此事，都是不實指控。



民眾黨籍“立委”黃國昌26日召開“綠能國家隊竟在軍事要塞使用中國光電設備”記者會。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，駐美大使發生的事，是不是民進黨外交體系中要卡位子，進行的內部鬥爭？他不予置評。但“立法院”該做的事就是監督好行政部門，“外交部”到底有沒有亂花錢？他昨天發函“外交部”，請“外交部”說明俞大㵢到底花了多少錢、買了多少東西。



黃國昌不滿地說，讓他傻眼的是，“外交部”回函上打了一個大大的“密”字。請教林佳龍，到底這是什麼機密？駐美大使花了幾十萬去買床、買沙發、買咖啡機，到底是哪門子外交機密？機密可以無限上綱到這種程度？不只台灣社會不能問、“立法院”也不能監督。只要編個“密”，就想要把所有的醜事都遮起來，這樣對嗎？