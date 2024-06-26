俞大㵢事件延燒　徐巧芯：吳釗燮該負責

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日表示，駐美代表俞大㵢被媒體揭露花公帑豪奢，就她瀏覽“外交部”密件資料得知，俞確實有以公款買私人物品，也有人員因俞妻不滿而調職。當初派任俞大㵢駐美的時任“外交部長”、“國安會秘書長”吳釗燮應該負責。



徐巧芯指出，俞大㵢的事件也可能是人事鬥爭，因為駐美代表處這個位置有非常多人想要，所以難免會有一些鬥爭，這也是為什麼我們掌握到相關情報，卻不想出手的原因，因為我們不想捲入相關鬥爭。



媒體報導，俞大㵢上任後以公務之名買了很多高價品，還曾以蕭美琴的名義報帳，大肆採購名牌毛巾、進口礦泉水，上任後花費800萬元。甚至俞大㵢妻子也遭控對駐美代表處人員頤指氣使。不過俞大㵢事後出面駁斥此為不實指控。



徐巧芯表示，俞大㵢這個事情被媒體曝光的內容其實有真有假，她對過資料，媒體報導的花費數字大多都是錯誤的，但她不能說明花費金額，因為資料是密件，但是俞大㵢確實有用公款購買私人物品。至於有沒有人員受到不當待遇，因為俞大㵢夫人不滿就被調職？這件事情也有。



徐巧芯指出，俞大㵢是一位還不錯的外交官，我們先前對他的認識也是如此，但人心到底如何？我們無法判斷，我們只能用事實與結果來評斷。



徐巧芯表示，其實她在兩三周之前就收過這樣的檢舉，包括很多其他委員也都有收到。不過她是認為，現任台“外交部長”林佳龍有一點背黑鍋，因為俞大㵢去年12月獲得派任時，台“外交部長”是吳釗燮，所以事情還是要回到源頭，就是吳釗燮。



徐巧芯表示，就是吳釗燮在任期間，怎麼允許派任的外交官買了這麼高額的私人物品？所以這件事情應該是吳釗燮該負責的，吳釗燮目前是台“國安會秘書長”，還是在“國安”體系當中，難道不必負責嗎？就此事來看，吳釗燮對駐外館處的情況，顯然是疏於瞭解。