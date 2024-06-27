周陽山語中評：美國台海政策矛盾 左支右絀

中流文教基金會董事長周陽山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）中流文教基金會董事長周陽山接受中評社訪問表示，美國在年底大選結束前，對中國的原則是不要發生台海戰爭，因此採取高頻率的高層對話溝通以避免爆發衝突，但卻又因大選需求不得不故意展現“勇武者”的威風，導致台灣或菲律賓以強硬的姿態應對中國大陸，這是非常矛盾而危險的操作，可以說台海正處在高風險的時刻，處在第三次世界大戰爆發的邊緣。



周陽山說，至於若大陸採取美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）所描述的灰色地帶衝突封鎖台灣，美國大概會採取“漠視”的決策，這在近期中菲南海衝突就可見，顯然美國沒有能力直接對抗，但未必會永遠漠視到變“坐視”，除非美國下定決心要打仗。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任“立委”、“監察委員”、金門大學國際暨大陸事務學系教授、台灣中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授。



周陽山接受中評社訪問表示，美國的政策還是維持2022年的三個原則，一是對美國基礎建設的投資，二是聯合盟友制裁中國，三是在可以合作的領域合作。凸顯出美國國力不足，必須靠投資與聯盟才能維持美國在亞太區域的地位，而美國沒有調整政策、局勢沒有改變，是因為年底的總統大選快到了，美國的對中政策原則就是不要發生戰爭。

