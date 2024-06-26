朱立倫批賴清德鬥雞　藍鷹繼續全台開講

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月26日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席朱立倫今日在國民黨中常會上，痛批現任政府只顧鬥爭，賴清德宛如一隻鬥雞，未能帶來穩定和和諧。他呼籲各界遵守“憲法”，並強調國民黨將繼續在全台各地舉行藍鷹開講說明會，向民眾解釋其政策和立場，爭取支持。



朱立倫致詞時首先指出，從賴清德就任以來，宛如一隻鬥雞，台灣社會上充滿了鬥爭氣氛，無論是兩岸關係、朝野對抗，還是民進黨內部派系之間的爭鬥，都未能展現出和諧合作的精神。



朱立倫強調，持續的對抗只會帶來“國不泰、民不安”的局面。他回顧了上周“立法院”在野黨以62票對51票壓倒性否決了民進黨的覆議案，並強調根據“中華民國憲法”，“行政院”必須立即接受否決結果，否則院長應辭職。他強調，這是“憲法”明文規定的，沒有其他解釋空間。



朱立倫痛批，“賴政府”不服輸，繼續透過“釋憲”來抗爭，但“憲法”規定必須得到遵守。朱立倫表示，國民黨將堅持捍衛“中華民國憲法”，並感謝藍營支持者在接近40度高溫下仍參加藍鷹行動聚集在“立法院”，支持國民黨“立委”與“國會”改革。



朱立倫接著提到，國民黨將在全台各地舉行說明會，討論“國會”改革、財劃法修正、核電研議、巴士量表取消等議題。他感謝各地方領導人的支持，並呼籲所有志同道合之士參與這些說明會，以展示國民黨所做的正確決定。



最後，朱立倫強調，國民黨的政策是為了台灣更好，希望通過這些地方說明會，讓全民瞭解並支持國民黨的立場。他呼籲大家一起努力，為台灣的未來共同奮鬥。