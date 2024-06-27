王子芩語中評：台獨有解藥 兩岸青年會反思

台灣作家王子芩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）民進黨執政力推去中化，疏離兩岸關係。台灣作家王子芩接受中評社訪問表示，民進黨汙名化中國，企圖讓年輕人陷入國族混亂、自我價值出現矛盾，利用人民的善良來煽動、把持政權，但台灣仍是中華諸子百家精神重鎮，“台獨”雖是毒藥，但會有解藥，相信新一代的兩岸青年會反思，攜手承擔。



王子芩，筆名王紫蘆，出生於台北市，中國文化大學地理系學士，淡江大學外交研究所碩士生。2003年“中華民國”世界大學小姐、新黨第11屆不分區“立委”候選人、王紫蘆工作坊執行長。



王子芩表示，民進黨一直以來汙名化中國，煽動年輕人，只為了拿到選票、獲取政權，操縱民粹與仇恨情緒，尤其賴清德520就職演說，是刻意製造兩岸對立，讓年輕人陷入混亂，因台灣人很善良，民進黨藉此利用操作。



王子芩說，晚清大臣曾國藩曾說，社會大亂之前，必有3種前兆：“一、無論何事，均黑白不分。二、善良的人，越來越謙虛客氣；無用之人，越來越猖狂胡為。三、問題到了嚴重的程度之後，凡事皆被合理化，一切均被默認，不痛不癢，莫名其妙地虛應一番。”民進黨操作“台獨”這個毒藥，要讓台灣人中毒，但相信新的一代兩岸青年都會反思，都會有自己的創見與智慧，這就是解藥，兩岸青年會攜手共同承擔。

