台中原民觀光論壇　耆老齊呼重啟兩岸觀光

華夏國際文旅觀光協會舉辦首屆“台中市原住民觀光產業論壇研討會”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月26日電（記者 方敬為）華夏國際文旅觀光協會今天在台中舉辦第一屆“台中市原住民觀光產業論壇研討會”，邀請專家學者對原民文化結合觀光產業行銷分享意見及交流，包括台中、南投、苗栗等原鄉耆老與會討論。對於原鄉觀光發展，原民耆老不約而同期盼兩岸旅遊重啟，過去原鄉受惠於大陸團客消費挹注，陸客不來，商機落差甚大，盼官方政策鬆綁，促兩岸旅遊正常化。



2024年第一屆台中市原民觀光產業論壇研討會由“華夏國際文旅觀光協會”、“全國旅遊時報”合辦，26日在台中葳格國際會議中心登場，邀請專家學者對原民文化產業進行交流與分享，具體扶植台灣原住產業的發展。



華夏國際文旅觀光協會理事長白慈美表示，疫情過後，台灣面臨境內觀光旅遊市場表現下滑的問題，因為許多人熱衷海外旅遊，過去仰賴觀光收益的原鄉部落首當其衝。台灣原住民經官方認證共有16族，每個族群有自己的文化特色，希望透過研討會蒐集專家意見，用以促進原鄉觀光旅遊效益。



論壇現場，邀請台中、南投、苗栗等縣市原鄉部落頭目、耆老代表與會討論，原民耆老除了聽取專家學者意見外，也提及原鄉觀光旅遊發展的挑戰及需求，不約而同指出，期盼重啟兩岸文化交流及觀光旅遊市場。



賽夏族民族議會總議長朱仁貴致詞指出，過去原鄉受惠於大陸團客消費挹注，陸客不來，觀光商機落差甚大，相對可惜，他並提到，台灣在發展結合少數民族文化的觀光旅遊產業方面，仍有努力空間，他先前到訪中國大陸，發現大陸在推展少數民族文化的觀光旅遊方面，做得很完善，吸引各國遊客參訪，這點值得台灣學習。



中國國民黨籍原民立委黃仁服務處處長吳軍致詞表示，他在地方服務時，經常接到原民部落陳情，希望兩岸觀光能夠恢復正常化，大陸團客能夠再次來台旅遊，幫助原民部落觀光旅遊產業發展，同時也能藉此振興農漁產業，呼籲官方鬆綁相關政策，以開放的態度，積極扶導讓台灣原住民以部落、文化、觀光產業迎向全世界。

