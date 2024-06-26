國民黨發言人：新北接班人選戰布局為時過早

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月26日電（記者 俞敦平）中國國民黨發言人楊智伃在國民黨中常會後接受採訪，她對於有關國民黨新北市長侯友宜的接班人選問題進行澄清，強調目前應該把重心放在市政和推動“立法院”的法案上，而非關注接班問題。楊智伃還提到，國民黨將全力支持基隆市長謝國樑應對罷免案，所以才有提高罷免門檻的討論。



楊智伃首先轉述了國民黨中常會內部討論的結果。她指出，常委們對於“立法院”的各項法案和議題發言踴躍，特別關注財劃法和最近的基隆市長罷免案。她表示，黨內認為各地的意見非常重要，因此將繼續舉辦說明會和宣講活動，收集並反映各地的期待，全力推動財劃法。



在回應媒體有關新北市長侯友宜接班人選的問題時，有媒體爆料說因為侯友宜屬意新北市副市長劉和然，但黨中央人士較推薦台北市副市長李四川，因此引發了接班的明爭暗鬥。楊智伃強調，侯友宜的市政成績有目共睹，是國民黨內重要的縣市首長之一。她認為，目前媒體的傳言和放話，對於黨內和諧以及未來選戰布局都為時過早，甚至可能影響市政。因此，楊智伃呼籲大家把重心放在市政和“立法院”推動的法案上，而不是接班問題。



此外，對於記者詢問是否成功說服李四川參選新北市長，楊智伃明確表示，國民黨目前專注於宣講和推動政策，並沒有討論接班人選的問題。



最後針對罷免議題，楊智伃提到，民進黨不斷用鬥爭方式對付國民黨及其縣市首長，這是民眾不願意看到的。近期基隆市長謝國樑面臨罷免案，國民黨將全力支持謝國樑，並在常委會討論了透過修法提高罷免門檻的可能性，避免政治鬥爭影響地方治理。