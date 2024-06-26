名嘴爆內幕：俞大㵢捲派系鬥爭　沒人保他

俞大㵢。（照片：台外交部提供） 中評社台北6月26日電／台“駐美代表”俞大㵢25日遭媒體爆料濫花公帑，上任後花費新台幣800萬元公費整修官邸，更曾申請新台幣370萬購入凱迪拉克座車，但遭台“外交部”擋下，俞大㵢最新回應則已否認相關指控。媒體人張禹宣25日在政論節目分析指出，此次是外交體系有人為了人事布局、派系鬥爭，要把俞大㵢除掉，後續看是賴清德還是林佳龍的人馬上任遞補就一清二楚。媒體人董智森也指出，俞大㵢被爆出對蕭美琴大不敬，這會惹怒支持者蕭的“立委”、派系，不會有人保他，很快就會換成有政治性格、代表賴清德的人去跟美國打交道



根據《中時新聞網》報導，張禹宣25日在政論節目《57爆新聞》表示，俞大㵢被爆出座車、費用、私人行徑，甚至在美國活動上左手放胸口行效忠禮，這些都是外交體系、而且是第一線的人才會知道，應該是外交系統裡面有人刻意要把俞大㵢剷除，才把資料放給周刊爆料。



張禹宣說，以前民進黨派系幫忙講話都直接說是造謠、子虛烏有，但俞被爆料後，民進黨籍“立委”鍾佳濱卻跳出來要“外交部”仔細徹查，顯而易見的在這個時候要動俞，就是為了人事布局、派系鬥爭，若“外交部”真的處理俞，那蔡英文人馬下台，緊接而來遞補的不管是賴清德的人馬、林佳龍的人馬，誰上任答案就一清二楚。

