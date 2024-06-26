台積電嘉義廠整地發現遺址　暫停施工

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠整地發現疑似遺跡。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義6月26日電／台積電計劃在嘉義縣台糖太保農場嘉義科學園區預定地，蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。嘉義縣府文化觀光局文資科說，文資委員會決定搶救遺址，待台積電委託考古團體提報開挖計劃，審查通過後開挖，遺址文資類型待調查確認。



南科管理局證實，接獲台積電先蓋第2座廠（P2）計劃，整體建廠進度不變。嘉義科學園區其他區域照常施工，唯獨台積電P1廠區內挖土機吊臂，大型重機具全數停擺，而這一停工，也打亂了台積電建廠計劃。



台積電先進封裝廠P1廠開挖的太保農場遺址，是距今3500年至4500年之間繩紋陶文化遺址，目前開挖發現繩紋陶片、陶環等碎片，還有灰坑、貝塚等。後續考古挖掘，遺址留下的先人生活遺物等，待接手考古團隊調查研究，找出答案。



嘉義縣文觀局副局長宗金蘋：“通報本局發現了疑似的遺跡，在依照文化資產保存法的規定，已經暫時停止施工”。按照文資法必須停工，而針對遺跡將同時擬定搶救計劃，只是目前還不清楚遺跡範圍，搶救進度難掌握。已經邀請了文化資產的委員，進行現場的勘查，也開了審議會，原則上同意搶救挖掘，後續將會依照文化資產保存法相關規定來辦理。



據瞭解，台積電決定更換考古團隊，後續由新的台大考古團隊接手。文觀局文資科說，台積電委託考古團隊還未提交挖掘計劃，目前開挖發現“太保農場疑似遺址”，待考古團隊提交計劃及文資委員調查確認。



原考古團隊說，2024年起，嘉義園區公私部門的開發工程陸續展開，在巨大怪手開挖、全套管鑽鑿的迅速趕工下，及在挖土機“安全距離”要求下，遺址就像蟄伏已久的巨獸猛地跳躍起來，文化遺物散了一地，一個新的“繩紋陶文化”遺址就這樣赤裸裸地出現了。