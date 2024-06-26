全台生態主廚基隆上菜　推廣40道海鮮料理

全台近百位生態廚師運用基隆在地海鮮食材，設計出40道特色料理。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆6月26日電／台灣生態飲食設計中心與基隆市府合作，集結全台各地生態主廚及基隆在地廚師共分為8組，以基隆在地海鮮作為主要食材，如白帶魚、烏魚、鯖魚、飛扁、白蝦、鎖管、鱸魚等，設計出40道特色料理食譜，基隆市政府未來將推廣到在地餐廳及社區。



基隆市府產發處指出，“生態廚師與永續海洋”基隆國宴計劃，由台灣生態廚師計劃發起人吳秀娟、馬愛雲帶領團隊與基隆市政府推動，成果分享會26日於基隆國門廣場WeR玻璃屋登場，邀請全台近百位生態廚師一起到基隆，由基隆文史工作者曹銘宗及海大水產養殖系副教授黃之暘介紹當地漁獲、魚料理及飲食文化。



基隆市長謝國樑表示，透過專業師資引領廚師瞭解基隆常見魚種及基隆飲食文化，並導入“責任漁業指標”概念，最終設計出四十道精緻的料理，菜餚中使用的皆不是非常昂貴的食材，而是大家眼中的平價海鮮魚種，包含白帶魚、烏魚、鯖魚、飛扁、白蝦、鎖管、鱸魚等，基隆市政府期望透過這場活動向民眾宣導“從飲食維護生態資源平衡”的理念，平價的海鮮透過精心料理、設計也可以成為美饌佳餚。



謝國樑也提到，隨著基隆市農漁村社區人口持續老化及傳統產業的式微，市府持續輔導農漁村社區產業轉型成以在地特色物產為主軸的生態農旅，此次基隆生態國宴成果分享會，同時也邀請基隆市農漁村社區代表及在地餐廳共同響應互相交流。未來，市府會將食譜導入社區發展特色，透過食材故事、生態永續讓本次永續海洋生態國宴計劃持續發酵。