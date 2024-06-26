鑽石婚獲韓國瑜祝福　王建煊挺韓再選2028

韓國瑜26日參加前監察院長王建煊（中）與妻子蘇法昭（前）的公益鑽石婚餐會。（照:韓國瑜辦公室提供） 中評社台北6月26日電／現年86歲的前“監察院長”王建煊與妻子蘇法昭26日舉辦60年鑽石婚愛心餐會，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與眾多社會愛心人士一同參與，共同見證這場別開生面的公益活動。韓國瑜致詞感謝王建煊和蘇法昭將小愛推廣為大愛，號召社會各界共同投入公益活動，並對王建煊的善舉表示高度讚揚。王建煊則當場表態支持韓國瑜2028再度出馬競選“總統”。



王建煊與妻子蘇法昭沒有小孩，畢生精力都放在公益慈善上，創辦過六個基金會，捐款超過新台幣一億元。近年蘇法昭受失智症所苦，雖盛裝出席今天的活動，也只能以輪椅代步。



韓國瑜今天中午在國民黨籍“立委”賴士葆夫婦陪同下出席，國民黨籍台北市議員曾獻瑩也與會。



針對韓國瑜擔任高雄市長時在2020年被罷免一事，王建煊表示，當時對此事感到非常氣憤，但後來韓國瑜能夠成為“立法院長”，他認為這是一種重新肯定。王建煊更在活動現場表達對韓國瑜競選下屆“總統”的支持，一開始還說成2026，後來經旁人提醒才改口2028，高喊“2028韓總統”及“凍選”，場面突然熱絡起來，讓韓國瑜感到不好意思，顯示王建煊對韓國瑜未來政治生涯的期許和信心。



韓國瑜致詞時表示，鑽石恆久遠，鑽石婚讓人心頭洋溢著愛與溫暖。在場貴賓有許多基督教徒，而我是佛教徒信奉觀世音菩薩，雖然宗教信仰不同，但基督教神愛世人與觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的信念是一樣的。王建煊院長還有一個特質，便是實踐了國父孫中山先生大力推行的：“故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養”的大同社會思想。另一方面，他是虔誠的基督教徒，把國父大同理想和基督教“上帝愛世人”的博愛精神相互結合，陸續跨足海峽兩岸持續做公益，令人心中充滿敬佩。



韓國瑜表示，10步之內必有芳草，世間許多人都充滿著愛心，但看到讓人傷感的事情時，會發現心動與行動之間永遠有距離，能夠真正將心動化為行動者，真的很了不起。尤其看到王建煊伉儷，把小愛推廣為大愛，把公益活動從心動化為行動，再號召各界善心人士共同投入公益活動，讓人十分感佩。