嘉義市爭取7658萬元補助國中小學採購平板

嘉義市政府將於暑假採購國中小2587台平板電腦、104台86吋智慧互動螢幕、104台網路攝影機。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義6月26日電／嘉義市申請教育部“智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計劃”，經過各縣市激烈競爭後全數通過，成為全台唯一100％通過的縣市。總經費新台幣7658萬9千多元，獲教育部補助6739萬8320元，自籌919萬680元。25日議會通過追加預算，市府將於暑假採購國中小2587台平板電腦、104台86吋智慧互動螢幕、104台網路攝影機。



此外，該計劃還補助嘉市2596位師生每人每月500元網路月租費，讓教師學生可以運用這些設備，在沒有學校網路的環境中，都可以進行數位學習，實現嘉市班級“生生有平板”目標。



中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠表示，這次嘉義市申請的“智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計劃”能夠全數通過，並獲得教育部的大力支持和補助，實在是令人振奮的消息。這不僅代表著嘉義市在數位學習領域的努力獲得了肯定，更為學校的教育注入了新的動力。未來，市府將繼續提升數位學習環境，讓每一位學生都能夠享受到優質的教育資源，為嘉義市培育更多優秀的人才。



市府教育處長郭添財說，該計劃要教師主動申請，需要學習載具月使用率、科技輔助自主學習、教育部各項數位學習績優評比獲獎，才能得到評比高分。去年教育部MOE－MDM（學習載具使用管理平台）啟用，嘉市連續9個月使用率全台第一，同時申請競爭型計劃積分名列前茅，16校共104班才能在全台縣市申請案脫穎而出，全數通過。



嘉市校園數位學習辦公室表示，智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計劃，採用“學生攜帶載具回家學習 （Take Home Student Device）模式，鼓勵學生帶載具回家學習，鼓勵親師生合作，提供資料讓家長瞭解陪孩子參與。另針對參與計劃教師辦理初階及進階專業增能研習課程，安排輔導團隊協助實施。