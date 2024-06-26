高雄綠主委上任推法扶助弱勢　也歡迎藍粉

民進黨高雄市黨部舉辦律師義務諮詢服務團成立記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）賴清德高雄競總宣傳車去年底車禍，藍上月批綠甩鍋司機，綠反擊政治操作。剛上任的民進黨高雄市黨部新任主委、市議員黃文益除了拆彈，今天更開記者會宣布市黨部下月開始提供法扶，並嗆法扶不分藍綠、黨派，更酸若找不到國民黨服務，來找民進黨一定找得到。



民進黨高雄市黨部26日下午舉辦“民進黨高雄市黨部媒體茶敘暨律師義務詢服務團成立”記者會，宣佈自7月起啟動每週兩次法律諮詢服務，採預約制，每次兩小時、約可服務5至6名額，同時邀請律師團出席記者會。茶會上則提供飲料、點心供會後自行取用。



黃文益在記者會上表示，市黨部提供法扶，希望幫助社會弱勢，避免因為法律為熟悉法律，導致失去妥善處理的機會，也避免經濟弱勢影響權益。他上任希望政黨不是衹有政治攻防，市黨部不只是選舉工具，市黨部不只是黨員同志的黨部，更要與市民朋友站在一起，解決市民朋友的問題就是最好的方式。



黃文益更講矛頭指向國民黨，他說“預約法扶不需要黨證都可以來，更歡迎國民黨的朋友也來法扶，如果選民服務找不到國民黨，來這邊，民進黨絕對讓你找得到！”最後黃文益也帶法扶律師團隊呼口號“人民有困難，民進黨協助”。



媒體好奇成立市黨部是否與去年賴清德競總宣傳車的車禍事故有關？黃文益回應，他進行瞭解時發現肇事司機屬於弱勢，也沒有尋求法扶，在調解過程相當不利，但市黨部協助處理仍是希望兩造雙方都能受到最好的權益。



去年12月大選期間，賴清德高雄競選總部一輛宣傳車違規迴轉撞倒王姓、齊姓2位機車騎士，造成兩人骨折送醫，上月遭國民黨爆料事後不理，甩鍋肇事司機。民進黨否認甩鍋說法，並反批藍營政治操作。